"Не дай Бог сделает": Виктория Боня раскрыла, какая деталь во внешности Никиты Кологривого ей нравится больше всего

Блогерша и модель Виктория Боня в личном блоге заявила, что влюблена в зубы актёра Никиты Кологривого.
Телеведущая неоднократно с восхищением высказывалась о таланте артиста, особенно её впечатлила его игра в сериале "Слово пацана". Боня говорила о том, что актёру лучше всех удалось справиться с поставленной задачей.
Также она выступила в защиту внешности Кологривого и заявила, что влюблена в его зубы. Таким образом она отреагировала на критику улыбки актёра.
"Влюблена именно в зубы! Не дай Бог сделает — разлюблю сразу", — высказалась модель.
Некоторые поклонники согласились с ней и выразили уверенность, что артисту ничего не нужно в себе менять.
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