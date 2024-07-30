"Не дай Бог сделает": Виктория Боня раскрыла, какая деталь во внешности Никиты Кологривого ей нравится больше всего

Виктория Боня заявила, что влюблена в зубы Никиты Кологривого

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и модель Виктория Боня в личном блоге заявила, что влюблена в зубы актёра Никиты Кологривого.

Фото: youtube.com by канал ScayOralCare, PDM

Телеведущая неоднократно с восхищением высказывалась о таланте артиста, особенно её впечатлила его игра в сериале "Слово пацана". Боня говорила о том, что актёру лучше всех удалось справиться с поставленной задачей.

Также она выступила в защиту внешности Кологривого и заявила, что влюблена в его зубы. Таким образом она отреагировала на критику улыбки актёра.

"Влюблена именно в зубы! Не дай Бог сделает — разлюблю сразу", — высказалась модель.

Некоторые поклонники согласились с ней и выразили уверенность, что артисту ничего не нужно в себе менять.

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