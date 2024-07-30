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"Белая ворона, которую хотят очернить": поэт Юрий Рыбчинский высказался про уехавшую из России Аллу Пугачёву

Поэт Рыбчинский назвал Аллу Пугачёву "белой вороной", которую хотят очернить

0:59
Шоу-бизнес

Поэт Юрий Рыбчинский в беседе с порталом PROZVEZD заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачёва всегда была "талантливой белой вороной, которую старались усреднить и очернить".

Поэт Рыбчинский назвал Аллу Пугачёву "белой вороной", которую хотят очернить
Фото: youtube.com by канал Чужое Мнение, PDM

Таким образом мужчина прокомментировал тот негатив, который сейчас всё чаще возникает вокруг личности певицы.

"Алла есть и всегда будет той чистой, ранимой, безумно талантливой белой вороной, которую всегда старались усреднить и очернить, но ничего из этого не вышло", — заявил поэт.

Он задал прямой вопрос исполнительнице Наталье Гулькиной, которая выступала с обвинениями в адрес Аллы Пугачёвой по поводу того, что она якобы не давала раскрыться молодым и талантливым коллегам. Мужчина поинтересовался, как может она говорить такое о человеке понаслышке.

Ранее Стас Садальский заявил, что в СССР был список артистов, которых не допускали до главных ролей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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