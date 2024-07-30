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"Отсутствие социального здоровья": Садальский раскрыл список актёров, которым было запрещено давать главные роли в СССР

Садальский рассказал о списке актёров, которым были запрещены главные роли в СССР

0:53
Шоу-бизнес

Актёр Стас Садальский в личном блоге рассказал, что в СССР существовал секретный список артистов, которых не допускали до главных ролей.

Садальский рассказал о списке актёров, которым были запрещены главные роли в СССР
Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, PDM

По его словам, такая бумага находилась в распоряжении режиссёров "Мосфильма". Основанием для отказа в главной роли было — "отсутствие социального здоровья в лице".

Садальский рассказал, что в этот список даже попала и народная артистка СССР Инна Чурикова, однако позднее ей удалось покинуть этот перечень.

"Удачно вышла замуж за социально значимого режиссёра и из списка тут же выпала. Искусство должно двигаться вперёд… Оно и двигается", — рассказал он.

Ирина Чурикова 52 года прожила в браке с режиссёром Глебом Панфиловым.

Ранее стало известно, что включено в райдер Глеба Самойлова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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