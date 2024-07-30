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Алкоголь, сигареты и закуски: раскрыт райдер Глеба Самойлова, оскандалившегося в Красноярске

Пиво, виски и круглосуточный бар включены в райдер певца Глеба Самойлова

1:15
Шоу-бизнес

Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов просит в райдере круглосуточный ресторан в отеле, десять литров пива, виски и другое. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Пиво, виски и круглосуточный бар включены в райдер певца Глеба Самойлова
Фото: youtube.com by канал E1.RU, PDM

Артист, угодивший в скандал на концерте в Красноярске, требовал у организаторов три гримёрки — для персонала и музыкантов, а также отдельные для себя и Дмитрия Снейка. Помимо стандартных просьб необходимо предоставить мясные, сырные и рыбные закуски, овощную тарелку и воду. Из алкоголя — три литра пива и бутылку бренди Torres.

Также Глеб Самойлов просил бутылку виски Jack Daniels, пять пачек сигарет и закуски, а Дмитрий Снейк — 7,5 литров пива, три бутылки сухого вина, закуски и стики для курения.

Музыканты заработали в Красноярске два миллиона рублей. Зрители отметили, что Самойлов смог продержаться на сцене только 40 минут, а затем отдал микрофон гитаристу. При этом менеджер музыканта утверждает, что он уже много лет ведёт здоровый образ жизни.

Ранее Раймонд Паулс объяснил своё отсутствие на фестивале Лаймы Вайкуле.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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