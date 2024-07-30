Алкоголь, сигареты и закуски: раскрыт райдер Глеба Самойлова, оскандалившегося в Красноярске

Пиво, виски и круглосуточный бар включены в райдер певца Глеба Самойлова

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов просит в райдере круглосуточный ресторан в отеле, десять литров пива, виски и другое. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Фото: youtube.com by канал E1.RU, PDM

Артист, угодивший в скандал на концерте в Красноярске, требовал у организаторов три гримёрки — для персонала и музыкантов, а также отдельные для себя и Дмитрия Снейка. Помимо стандартных просьб необходимо предоставить мясные, сырные и рыбные закуски, овощную тарелку и воду. Из алкоголя — три литра пива и бутылку бренди Torres.

Также Глеб Самойлов просил бутылку виски Jack Daniels, пять пачек сигарет и закуски, а Дмитрий Снейк — 7,5 литров пива, три бутылки сухого вина, закуски и стики для курения.

Музыканты заработали в Красноярске два миллиона рублей. Зрители отметили, что Самойлов смог продержаться на сцене только 40 минут, а затем отдал микрофон гитаристу. При этом менеджер музыканта утверждает, что он уже много лет ведёт здоровый образ жизни.

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