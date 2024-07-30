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Максим Галкин* оспаривает статус иноагента в Верховном суде на фоне критики

Галкин* подал иск в Верховный суд: борьба с статусом иноагента продолжается

1:20
Шоу-бизнес

Прошло почти два года с момента, как Минюст РФ признал Максима Галкина* иноагентом. С тех пор комик неоднократно пытался опровергнуть этот статус, но безуспешно. Теперь Галкин* обратился в Верховный суд, надеясь изменить ситуацию. Адвокат шоумена, Екатерина Зубань, утверждает, что Галкин* не занимался политической деятельностью и не получал финансирование от западных стран или Украины. Темы его творчества, по словам правозащитника, не имеют политического подтекста.

Галкин* подал иск в Верховный суд: борьба с статусом иноагента продолжается
Фото: Telegram by личный аккаунт Олеси Лосевой в Telegram, PDM

Максим Галкин* с семьей уехал из России более двух лет назад, сначала в Израиль, а затем на Кипр. В настоящее время он занимается гастролями по всему миру, избегая возвращения на родину. Его позиция и действия часто подвергаются критике в России, что затрагивает и Аллу Пугачеву. Недавно Галкин* вел свадьбу одного из украинских олигархов, что вызвало резкую реакцию актрисы Яны Поплавской. Она выразила свое недовольство, назвав поведение Галкина неприемлемым и предательским.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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