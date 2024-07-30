Продюсер Леонид Дзюник оценил влияние санкций на доходы певицы Полины Гагариной и отметил, что основная часть ее доходов сосредоточена в России, поэтому финансовое положение артистки не пострадает.
По словам Дзюника, блокировка композиций на музыкальных сервисах не влияет на ее доходы, так как она продолжит давать концерты в России, где ее любят и где ее песни крутят на радиостанциях. Санкции против Гагариной были введены в конце июня в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза.
Тогда в санкционный список попали 20 россиян, включая певца SHAMAN и актера Ивана Охлобыстина. Певица заявила, что ей было "абсолютно плевать на санкции", пока они не затронули ее музыку, когда песни пропали из Apple Music и Spotify.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.