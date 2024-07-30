Полина Гагарина: санкции Евросоюза и блокировка песен на музыкальных сервисах

Леонид Дзюник: санкции не повлияют на доходы Полины Гагариной в России

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник оценил влияние санкций на доходы певицы Полины Гагариной и отметил, что основная часть ее доходов сосредоточена в России, поэтому финансовое положение артистки не пострадает.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

По словам Дзюника, блокировка композиций на музыкальных сервисах не влияет на ее доходы, так как она продолжит давать концерты в России, где ее любят и где ее песни крутят на радиостанциях. Санкции против Гагариной были введены в конце июня в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза.

Тогда в санкционный список попали 20 россиян, включая певца SHAMAN и актера Ивана Охлобыстина. Певица заявила, что ей было "абсолютно плевать на санкции", пока они не затронули ее музыку, когда песни пропали из Apple Music и Spotify.