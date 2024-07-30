Старшие дети Анджелины Джоли и Брэда Питта отказались от его фамилии

Шайло Питт судится за право убрать фамилию отца

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт долгое время считались одной из самых ярких пар в Голливуде, но их брак не выдержал испытаний и распался в 2016 году. Развод сопровождался множеством взаимных претензий, в основном связанных с их шестерыми детьми.

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В настоящее время с Питтом поддерживают отношения только младшие дети, в то время как старшие избегают его общества. Недавно 15-летняя дочь Вивьен публично отказалась от фамилии Питта. Следуя ее примеру, Шайло, достигнув 18 лет, наняла адвокатов и подала в суд с просьбой убрать фамилию "Питт".

Однако первый суд она проиграла из-за серьезных канцелярских ошибок в документах. Судебное заседание было перенесено на 19 августа.