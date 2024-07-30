Глюк'oZу планируют отправить в реабилитационный центр в ближайшее время. По информации Mash, близкие и команда рассматривают различные варианты как в России, так и за рубежом, причем сама певица не против. Сейчас ее сопровождают два охранника, которые не отходят от нее ни на шаг, особенно во время выступлений.
Планируется курс лечения, включающий неделю VIP-обслуживания: детоксикация, очищение организма и стабилизация состояния после нервных срывов. Один из рассматриваемых центров — это тот, где лечилась МакSим. Вопросом выбора места лечения активно занимаются люди из окружения певицы.
Несмотря на трудности, артистка держится. Недавно она выступила на мероприятии с полным набором хитов. Соседи по гостинице заметили двух охранников рядом с ней, как сообщил продюсер Сергей Дворцов. На концерте в Красноярске Глюк'oZa объяснила свое состояние приемом антидепрессантов и снотворного, а также сильным стрессом.
Вслед за этим Максим Фадеев заявил о намерении через суд изъять права на псевдоним и некоторые песни певицы, а сама она исчезла с афиш ближайшего концерта в Москве. Несмотря на это, ее команда продолжает принимать заказы на корпоративы стоимостью 5 миллионов рублей.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.