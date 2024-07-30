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Глюк'oZу планируют положить в рехаб: подробности лечения и поддержка команды

Глюк'oZa отправляется в реабилитационный центр после нервных срывов

1:27
Шоу-бизнес

Глюк'oZу планируют отправить в реабилитационный центр в ближайшее время. По информации Mash, близкие и команда рассматривают различные варианты как в России, так и за рубежом, причем сама певица не против. Сейчас ее сопровождают два охранника, которые не отходят от нее ни на шаг, особенно во время выступлений.

Глюк'oZa отправляется в реабилитационный центр после нервных срывов
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Глюкозы @glukozamusic

Планируется курс лечения, включающий неделю VIP-обслуживания: детоксикация, очищение организма и стабилизация состояния после нервных срывов. Один из рассматриваемых центров — это тот, где лечилась МакSим. Вопросом выбора места лечения активно занимаются люди из окружения певицы.

Несмотря на трудности, артистка держится. Недавно она выступила на мероприятии с полным набором хитов. Соседи по гостинице заметили двух охранников рядом с ней, как сообщил продюсер Сергей Дворцов. На концерте в Красноярске Глюк'oZa объяснила свое состояние приемом антидепрессантов и снотворного, а также сильным стрессом.

Вслед за этим Максим Фадеев заявил о намерении через суд изъять права на псевдоним и некоторые песни певицы, а сама она исчезла с афиш ближайшего концерта в Москве. Несмотря на это, ее команда продолжает принимать заказы на корпоративы стоимостью 5 миллионов рублей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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