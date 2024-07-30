Леди Гага выходит замуж: певица подтвердила помолвку с бизнесменом

Американская певица Леди Гага, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, уже пять лет счастлива в отношениях с бизнесменом Майклом Полански. Они познакомились на вечеринке у общего друга, но официально о романе артистка не спешила сообщать. Стефани и сейчас редко комментирует свою личную жизнь. В апреле этого года в интернете начали активно обсуждать возможную помолвку Леди Гаги, так как папарацци заметили ее с кольцом на безымянном пальце.
Однако сама певица эти слухи никак не комментировала. Лишь недавно 38-летняя исполнительница призналась, что действительно выходит замуж за Майкла. Новый статус Джерманотта раскрыла в беседе с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем во время Олимпийских игр, представив своего возлюбленного как жениха.
Этой информацией поделились на сайте издания Daily Mail. Пользователи интернета активно отреагировали на помолвку певицы, желая Леди Гаге и Майклу Полански счастливой семейной жизни.
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