Селена Гомес потребовала прекратить обсуждение её внешности

Селена Гомес опровергла слухи о пластических операциях

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Селена Гомес опровергла слухи о том, что она прибегла к косметическим процедурам. 32-летняя звезда была вынуждена отреагировать на видео в TikTok, где обсуждалась ее внешность в последние годы. В удаленном клипе Мариссу Баррионуэво попросили рассказать о том, какие изменения Гомес сделала с внешностью за эти годы.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Селены Гомес @selenagomez

Помощник врача в кабинете пластической хирургии отказалась анализировать внешность Гомес, сославшись на то, что бывшая звезда канала Disney страдает от волчанки. В видео, впервые опубликованном в 2023 году, Баррионуэво объясняла своим подписчикам, что диагноз часто меняет внешность человека и его не следует путать с косметической операцией. Тем не менее, Гомес выразила свое недовольство этой темой в разделе комментариев, сказав, что ненавидит это обсуждение. Она пояснила, что использовала ботокс и была в полосках из-за воспаления, и попросила оставить ее в покое.

Баррионуэво прикрепила комментарий Гомес к новому видео, в котором она извинилась перед певицей за содержание предыдущего клипа и пожелала ей всего наилучшего.