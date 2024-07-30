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"Психика нарушена": Верка Сердючка объяснила, почему заговорила на русском языке в Юрмале

Верка Сердючка объяснила общение на русском языке в Юрмале незнанием латышского

1:01
Шоу-бизнес

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом и в образе Верки Сердючки, объяснил, что говорил на русском языке во время мероприятия, так как организатор праздника Лайма Вайкуле не знает украинского языка, а он — латышского.

Верка Сердючка объяснила общение на русском языке в Юрмале незнанием латышского
Фото: youtube.com by канал Новости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz, PDM

Артист задался вопросом о том, как бы он мог коммуницировать с исполнительницей, если единственный язык, который они оба понимают и знают, это русский.

Данилко, чьи слова приводит издание "МК", отметил, что многие его песни написаны на русском языке, поэтому он не собирается себя ломать. В заключение он пояснил, что сейчас "сложное время".

"Психика нарушена, все очень раздражены", — сказал он.

Андрей Данилко заверил, что не собирается переводить собственные композиции на украинский язык, так как утратится их первоначальный смысл.

Ранее родившая Павлу Дурову троих детей Ирина Болгар рассказала о браке с ним.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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