"Психика нарушена": Верка Сердючка объяснила, почему заговорила на русском языке в Юрмале

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом и в образе Верки Сердючки, объяснил, что говорил на русском языке во время мероприятия, так как организатор праздника Лайма Вайкуле не знает украинского языка, а он — латышского.
Артист задался вопросом о том, как бы он мог коммуницировать с исполнительницей, если единственный язык, который они оба понимают и знают, это русский.
Данилко, чьи слова приводит издание "МК", отметил, что многие его песни написаны на русском языке, поэтому он не собирается себя ломать. В заключение он пояснил, что сейчас "сложное время".
"Психика нарушена, все очень раздражены", — сказал он.
Андрей Данилко заверил, что не собирается переводить собственные композиции на украинский язык, так как утратится их первоначальный смысл.
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