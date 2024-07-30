"Психика нарушена": Верка Сердючка объяснила, почему заговорила на русском языке в Юрмале

Верка Сердючка объяснила общение на русском языке в Юрмале незнанием латышского

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом и в образе Верки Сердючки, объяснил, что говорил на русском языке во время мероприятия, так как организатор праздника Лайма Вайкуле не знает украинского языка, а он — латышского.

Фото: youtube.com by канал Новости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz, PDM

Артист задался вопросом о том, как бы он мог коммуницировать с исполнительницей, если единственный язык, который они оба понимают и знают, это русский.

Данилко, чьи слова приводит издание "МК", отметил, что многие его песни написаны на русском языке, поэтому он не собирается себя ломать. В заключение он пояснил, что сейчас "сложное время".

"Психика нарушена, все очень раздражены", — сказал он.

Андрей Данилко заверил, что не собирается переводить собственные композиции на украинский язык, так как утратится их первоначальный смысл.

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