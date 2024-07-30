Поклонники поздравляют Ксению Бородину с новым романом

Ксения Бородина вновь нашла счастье в личной жизни

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина недавно возобновила общение с давней подругой Катей Жужей. Это оказалась не единственная встреча со старой знакомой: на опубликованном видео мелькнуло лицо Николая Сердюкова, участника шоу "Последний герой".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм, PDM

Сегодня телеведущая поделилась фотографией с отдыха, на которой она нежно обнимает мужчину со спины. Пользователи сети опознали в нем Сердюкова по небольшому шраму на затылке. Ксения и Николай пока никак не комментировали свои отношения, и неизвестно, как долго они общаются. Бородина недавно была ведущей на шоу, в котором Сердюков был участником.

В комментариях поклонники Ксении уже поздравляют ее с новым романом и отмечают, как она похорошела рядом с этим мужчиной.