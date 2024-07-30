Поклонники поздравляют Ксению Бородину с новым романом

Ксения Бородина недавно возобновила общение с давней подругой Катей Жужей. Это оказалась не единственная встреча со старой знакомой: на опубликованном видео мелькнуло лицо Николая Сердюкова, участника шоу "Последний герой".
Сегодня телеведущая поделилась фотографией с отдыха, на которой она нежно обнимает мужчину со спины. Пользователи сети опознали в нем Сердюкова по небольшому шраму на затылке. Ксения и Николай пока никак не комментировали свои отношения, и неизвестно, как долго они общаются. Бородина недавно была ведущей на шоу, в котором Сердюков был участником.
В комментариях поклонники Ксении уже поздравляют ее с новым романом и отмечают, как она похорошела рядом с этим мужчиной.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.