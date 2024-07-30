Родившая от Павла Дурова троих детей Ирина Болгар решилась раскрыть детали личной жизни

Родившая основателю Telegram Павлу Дурову троих детей Ирина Болгар в личном блоге рассказала, что на протяжении многих лет состояла с мужчиной в гражданском браке.
Ирина Болгар заявила, что познакомилась с возлюбленным в 2012 году, через год они стали жить вместе — за это время у них появились дети. В 2018 году она вместе с наследниками отправилась в Европу, но их гражданский брак с Павлом продолжался.
"Во время проживания в разных странах наши отношения с Павлом сохранялись по-прежнему семейными. То есть мы оставались парой", — пояснила она.
Дети Ирины быстро адаптировались к зарубежной жизни — они говорят на трёх языках и имеют друзей. Также Болгар отметила, что несмотря на отсутствие штампа в паспорте, Павел всех своих детей признал.
Сам Павел Дуров недавно заявил, что в мире проживает порядка 100 его биологических детей, так как он является донором спермы.
Ранее менеджер Глеба Самойлова отреагировал на скандал с выступлением артиста в Красноярске.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.