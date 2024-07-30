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Родившая от Павла Дурова троих детей Ирина Болгар решилась раскрыть детали личной жизни

Родившая Павлу Дурову троих детей Ирина Болгар рассказала про отношения с ним

1:11
Шоу-бизнес

Родившая основателю Telegram Павлу Дурову троих детей Ирина Болгар в личном блоге рассказала, что на протяжении многих лет состояла с мужчиной в гражданском браке.

Родившая Павлу Дурову троих детей Ирина Болгар рассказала про отношения с ним
Фото: youtube.com by канал РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, PDM

Ирина Болгар заявила, что познакомилась с возлюбленным в 2012 году, через год они стали жить вместе — за это время у них появились дети. В 2018 году она вместе с наследниками отправилась в Европу, но их гражданский брак с Павлом продолжался.

"Во время проживания в разных странах наши отношения с Павлом сохранялись по-прежнему семейными. То есть мы оставались парой", — пояснила она.

Дети Ирины быстро адаптировались к зарубежной жизни — они говорят на трёх языках и имеют друзей. Также Болгар отметила, что несмотря на отсутствие штампа в паспорте, Павел всех своих детей признал.

Сам Павел Дуров недавно заявил, что в мире проживает порядка 100 его биологических детей, так как он является донором спермы.

Ранее менеджер Глеба Самойлова отреагировал на скандал с выступлением артиста в Красноярске.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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