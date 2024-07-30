Анджелина Джоли: история о том, как она преодолела трудности юности

Американская актриса Анджелина Джоли построила успешную карьеру в Голливуде и стала обладательницей премии "Оскар". Помимо этого, она реализовала себя как мама шестерых детей, трое из которых усыновленные. Несмотря на тяжелый развод с Брэдом Питтом, Джоли смогла найти силы для продолжения жизни.
Недавно стало известно, что ее жизнь могла оборваться в возрасте 22 лет, о чем сообщило издание Daily Mail. В юности Джоли планировала уйти из жизни и даже обратилась с этим к киллеру, так как боялась совершить суицид самостоятельно. Она хотела, чтобы это выглядело как убийство при попытке ограбления, чтобы никто не чувствовал себя виноватым.
Киллер, к счастью, оказался порядочным человеком и предложил Джоли подумать еще два месяца. За это время актриса пришла в себя и решила продолжать жить.
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