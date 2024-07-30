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Сергей Зверев раскрыл правду о внешности Аллы Пугачёвой после пластики

Сергей Зверев высказался о внешности Аллы Пугачёвой

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Шоу-бизнес

Популярная певица Sandra Top отметила свое 18-летие в окружении многих коллег, включая Сергея Зверева.

Сергей Зверев высказался о внешности Аллы Пугачёвой
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

"Король гламура" пришел на вечеринку без подарков, объяснив это страхом перед воровством. Он рассказал, что ранее его подарок украли на одном из прошлых дней рождения, поэтому теперь вручает подарки заранее.

Зверев активно выступал на сцене, быстро завлекая публику, а затем дал интервью, в котором обсудил свою музу Аллу Пугачёву. По словам Зверева, Примадонна выглядит прекрасно, несмотря на слухи о неудачной пластике. Он подчеркнул, что освещение и качество видео могли исказить восприятие ее внешности, сообщает "Московский Комсомолец".

Сергей всегда был благодарен Пугачёвой за то, что она изменила его жизнь, сделав из стилиста певца.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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