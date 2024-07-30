Юлия Захарова рассказала о своем романе с мужем Ксении Собчак

Юлия Захарова рассказала о романе с Константином Богомоловым

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время учебы в ГИТИСе режиссер Константин Богомолов имел романтические отношения с актрисой Юлией Захаровой.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Молодой человек, живя с родителями, оказывал материальную поддержку Захаровой, помогая ей адаптироваться в Москве. Захарова с благодарностью вспоминает о Богомолове, отмечая его вклад в ее развитие как личности.

После семи лет отношений пара рассталась, но сохранила теплые дружеские связи до появления в жизни Богомолова актрисы Дарьи Мороз, после чего он прекратил все контакты с Захаровой, вероятно, по настоянию новой супруги.

Захарова была огорчена этим, но приняла решение с пониманием. Позже Богомолов вновь подписался на нее в социальных сетях после брака с Ксенией Собчак, что Юлия восприняла положительно.

Захарова с теплотой вспоминает о семье Богомолова, особенно о его матери, и выражает сожаление о разрыве с ними.