Юлия Захарова рассказала о своем романе с мужем Ксении Собчак

Во время учебы в ГИТИСе режиссер Константин Богомолов имел романтические отношения с актрисой Юлией Захаровой.
Молодой человек, живя с родителями, оказывал материальную поддержку Захаровой, помогая ей адаптироваться в Москве. Захарова с благодарностью вспоминает о Богомолове, отмечая его вклад в ее развитие как личности.
После семи лет отношений пара рассталась, но сохранила теплые дружеские связи до появления в жизни Богомолова актрисы Дарьи Мороз, после чего он прекратил все контакты с Захаровой, вероятно, по настоянию новой супруги.
Захарова была огорчена этим, но приняла решение с пониманием. Позже Богомолов вновь подписался на нее в социальных сетях после брака с Ксенией Собчак, что Юлия восприняла положительно.
Захарова с теплотой вспоминает о семье Богомолова, особенно о его матери, и выражает сожаление о разрыве с ними.
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