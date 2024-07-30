Анфиса Чехова снова набрала вес: отпуск во Франции выдался на славу

Анфиса Чехова поделилась подробностями о наборе веса

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая Анфиса Чехова долгие годы борется с лишним весом. Ей удалось сбросить более 30 килограммов, однако звезда сталкивалась с многочисленными срывами, пробуя различные диеты.

Фото: Telegram-канал by Анфиса Чехова, PDM

В настоящее время у Чеховой, возможно, снова возникли проблемы с весом. На отдыхе во Франции, где она наслаждается достопримечательностями и местной калорийной кухней, Анфиса заметно поправилась.

В своём аккаунте она поделилась с подписчиками, что набрала около 5 килограммов за время отпуска.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, почему никогда не была в официальном браке.