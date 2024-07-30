Известная телеведущая Анфиса Чехова долгие годы борется с лишним весом. Ей удалось сбросить более 30 килограммов, однако звезда сталкивалась с многочисленными срывами, пробуя различные диеты.
В настоящее время у Чеховой, возможно, снова возникли проблемы с весом. На отдыхе во Франции, где она наслаждается достопримечательностями и местной калорийной кухней, Анфиса заметно поправилась.
В своём аккаунте она поделилась с подписчиками, что набрала около 5 килограммов за время отпуска.
Ранее Анфиса Чехова рассказала, почему никогда не была в официальном браке.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.