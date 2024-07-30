Ольга Бузова насмешила стилистов своим нелепым нарядом

Стилисты раскритиковали наряд Ольги Бузовой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова всегда привлекает внимание на ковровых дорожках своим экстравагантным стилем. На премии МУЗ-ТВ она появилась в образе императрицы, надев белый парик и пышное голубое платье.

Фото: Социальные сети by Ольга Бузова, PDM

Этот наряд вызвал неоднозначные отзывы среди поклонников и стилистов. Российские эксперты моды Александр Рогов и Николай Овечкин посчитали образ неудачным. Они раскритиковали наряд, считая его маскарадным и неуместным.

Александр отметил, что Бузова должна отказаться от старых клише и показать себя в новом свете. Кроме того, критике подвергся и друг Ольги, Филипп Киркоров, за его карнавальный наряд и прическу, напоминающую стиль Эдиты Пьехи.