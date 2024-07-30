Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова всегда привлекает внимание на ковровых дорожках своим экстравагантным стилем. На премии МУЗ-ТВ она появилась в образе императрицы, надев белый парик и пышное голубое платье.
Этот наряд вызвал неоднозначные отзывы среди поклонников и стилистов. Российские эксперты моды Александр Рогов и Николай Овечкин посчитали образ неудачным. Они раскритиковали наряд, считая его маскарадным и неуместным.
Александр отметил, что Бузова должна отказаться от старых клише и показать себя в новом свете. Кроме того, критике подвергся и друг Ольги, Филипп Киркоров, за его карнавальный наряд и прическу, напоминающую стиль Эдиты Пьехи.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.