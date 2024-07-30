Анастасия Волочкова рассказала о страданиях от ужасной аллергии

Анастасия Волочкова рассказала о своей аллергии на шипы белых роз

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России и бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова известна своей любовью к белым розам, несмотря на аллергическую реакцию на их шипы, которая вызывает у неё волдыри на руках. Однако это не мешает ей продолжать принимать и любить цветы.

Фото: Telegram-канал by Анастасия Волочкова, PDM

Волочкова поддерживает свою стройную фигуру благодаря строгой диете, состоящей из салатных листьев, яиц всмятку и супа том-ям, приготовленного её помощницей. Она также регулярно посещает русскую баню и занимается любимым делом.

Анастасия игнорирует негативные комментарии в Сети, утверждая, что их авторы — несчастные и недолюбленные люди, завидующие её успеху и любви, сопровождающей её всю жизнь.