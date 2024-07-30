Заслуженная артистка России и бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова известна своей любовью к белым розам, несмотря на аллергическую реакцию на их шипы, которая вызывает у неё волдыри на руках. Однако это не мешает ей продолжать принимать и любить цветы.
Волочкова поддерживает свою стройную фигуру благодаря строгой диете, состоящей из салатных листьев, яиц всмятку и супа том-ям, приготовленного её помощницей. Она также регулярно посещает русскую баню и занимается любимым делом.
Анастасия игнорирует негативные комментарии в Сети, утверждая, что их авторы — несчастные и недолюбленные люди, завидующие её успеху и любви, сопровождающей её всю жизнь.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.