Вадим Демчог рассказал о переменах в отношениях с Иваном Охлобыстиным

Вадим Демчог рассказал о своей дружбе с Иваном Охлобыстиным

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

61-летний актер Вадим Демчог поделился воспоминаниями о дружбе с Иваном Охлобыстиным, своим коллегой по сериалу "Интерны".

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, CC BY-SA 3.0

В прошлом их связывала крепкая дружба: они вместе отмечали дни рождения и Новый год. Однако со временем их общение прекратилось, но Демчог сохраняет к Охлобыстину уважение и восхищение его актерскими талантами. Он подчеркнул, что ценит способность Охлобыстина глубоко погружаться в роли и проявлять свой творческий потенциал.

Демчог также упомянул других коллег по сериалу, включая Кристину Асмус и Аглаю Тарасову. Он признался, что не следит за их карьерой, но вспоминает о совместной работе с теплом. Демчог отметил, что все были очарованы Кристиной Асмус на съемочной площадке и что Аглая Тарасова, несмотря на отсутствие актерского образования, достигла значительных успехов.

Актер выразил гордость за участие в съемках "Интернов", назвав сериал культовым и значимым для своей карьеры. По его словам, участие в таком проекте открыло перед ним множество дверей и стало важным опытом для любого актера.