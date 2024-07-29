Минюст РФ удивил отказом признать Пугачёву иноагентом: названа причина

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил присвоить Алле Пугачёвой статус иностранного агента и лишить ее имущества в России, обвиняя ее в дискредитации Вооруженных Сил РФ и работе на западную пропаганду.
Однако Минюст РФ отказал в этом запросе, заявив, что не располагает достаточными сведениями для такого решения.
Журналистка Ксения Собчак поддержала это решение, считая, что признание Пугачёвой иноагентом было бы ошибкой, так как она является значимой фигурой и не делала радикальных политических заявлений.
Напомним, что в 2022 году, через полгода после начала специальной военной операции, Пугачева выразила поддержку своему мужу Максиму Галкину*, который критиковал российскую власть, и даже попросила признать ее самой иноагентом, выразив солидарность с мужем и призывая к прекращению гибели российских солдат и улучшению жизни граждан
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.