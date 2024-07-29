Минюст РФ удивил отказом признать Пугачёву иноагентом: названа причина

Минюст РФ отказал в признании Аллы Пугачёвой иностранным агентом

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил присвоить Алле Пугачёвой статус иностранного агента и лишить ее имущества в России, обвиняя ее в дискредитации Вооруженных Сил РФ и работе на западную пропаганду.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, CC BY-SA 4.0

Однако Минюст РФ отказал в этом запросе, заявив, что не располагает достаточными сведениями для такого решения.

Журналистка Ксения Собчак поддержала это решение, считая, что признание Пугачёвой иноагентом было бы ошибкой, так как она является значимой фигурой и не делала радикальных политических заявлений.

Напомним, что в 2022 году, через полгода после начала специальной военной операции, Пугачева выразила поддержку своему мужу Максиму Галкину*, который критиковал российскую власть, и даже попросила признать ее самой иноагентом, выразив солидарность с мужем и призывая к прекращению гибели российских солдат и улучшению жизни граждан

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.