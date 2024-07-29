Ксения Собчак раскритиковала Тимати за попытку "вернуть жену в семью"

Ксения Собчак встала на сторону Татьяны Бакальчук в конфликте с мужем

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Владислав Бакальчук рассказал о своем разводе с женой Татьяной Рамзану Кадырову, а затем поделился ситуацией с рэпером Тимати.

Фото: flickr.com by Yulia Ulyankina, CC BY 2.0

Тимати поддержал друга и заявил, что новые бизнес-партнеры Татьяны пытаются отобрать у нее компанию "Вайлдберриз". Он считает, что необходимо помочь Владиславу вернуть жену в семью, что вызвало удивление у журналистки Ксении Собчак.

Собчак выступила в защиту Татьяны, подчеркнув, что женщина не является собственностью, которую можно вернуть.

"Очень странный посыл. Ну жена же не коза, чтобы ее в семью возвращать", — заявила Ксения.

Татьяна Бакальчук сделала заявление, что с ней все в порядке, и предоставила доказательства, что ее муж знал о сделке, подтвердив, что это не рейдерский захват, а развод, согласованный с Владиславом.