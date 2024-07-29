Владислав Бакальчук рассказал о своем разводе с женой Татьяной Рамзану Кадырову, а затем поделился ситуацией с рэпером Тимати.
Тимати поддержал друга и заявил, что новые бизнес-партнеры Татьяны пытаются отобрать у нее компанию "Вайлдберриз". Он считает, что необходимо помочь Владиславу вернуть жену в семью, что вызвало удивление у журналистки Ксении Собчак.
Собчак выступила в защиту Татьяны, подчеркнув, что женщина не является собственностью, которую можно вернуть.
"Очень странный посыл. Ну жена же не коза, чтобы ее в семью возвращать", — заявила Ксения.
Татьяна Бакальчук сделала заявление, что с ней все в порядке, и предоставила доказательства, что ее муж знал о сделке, подтвердив, что это не рейдерский захват, а развод, согласованный с Владиславом.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.