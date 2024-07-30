Участникам шоу "Последний герой" грозит наказание за браконьерство: убили и съели выдру

Участников шоу "Последний герой" накажут за браконьерство

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участники шоу "Последний герой" на ТВ-3 поймали и съели выдру прямо перед телевизионными камерами. Природоохранная прокуратура Горно-Алтайская начала проверку.

Фото: commons.wikimedia.org by Paxson Woelber, CC BY-SA 4.0

В шоу показали, как участники "Последнего героя" обнаружили капкан с выдрой. Нейрохирург Адам Царикаев убил животное, после чего выдру съели.

Выдр в России можно добывать только с осени по весну. Летом это квалифицируется как браконьерство. Усугубляет положение то, что зверька убили в Алтайском заповеднике, где вообще возбраняется охота и рыболовство.

Ранее сообщалось, что на Камчатке разыскивают браконьеров, убивших трёх медведей.

Криминалист, адвокат и бывший следователь по особо важным делам Николай Семёнов объяснил, что наказание за незаконное действие понесут не организаторы шоу, а его участники, то есть те, кто непосредственно виновен в смерти пушного зверька.

"Организаторы не выдают какие-то незаконные лицензии на убийства. Да, они использовали этот момент, но почему они будут отвечать? Они не охотоведы, не лесники, они не обязаны вмешиваться, — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".