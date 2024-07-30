Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрые рецепты приготовления пасты
Пять полезных свойств ежевики для вашего здоровья
Родившая Павлу Дурову троих детей Ирина Болгар рассказала про отношения с ним
Великобритания выбыла из топ-10 промышленных стран
Жизнь на грани: как Анджелина Джоли справилась с депрессией в молодости
Водители объяснили, почему они возят с собой лимон
Летний гид по SPF: как выбрать и использовать солнцезащитные средства
Топ-5 секретов уютной уютной гостиной
Как правильно извиниться перед кошкой
Павел Дуров признался, что у него более 100 биологических детей в 12 странах мира

Павел Дуров заявил, что у него сотня биологических детей

0:57
Шоу-бизнес

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, как так получилось, что число его билогических детей достигло сотни.

Павел Дуров заявил, что у него сотня биологических детей
Фото: https://vk.com/durov by ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman

Павел Дуров написал откровенный пост в социальных сетях, в котором заявляет, что у него могут быть около ста биологических детей.

Миллиардер рассказал, что 15 лет назад друг попросил его сдать сперму, так как они с супругой не могут иметь детей. Он подписал договор о донорстве спермы.

"Моя прошлая благотворительная деятельность помогла более чем сотне пар в 12 странах завести детей", — признался Дуров.

Бизнесмен объяснил, что собирается рассекретить свой ДНК-код, чтобы его биологические дети смогли найти друг друга.

Он отметил, что в одной из клиник ЭКО хранится его замороженная сперма, которую семьи на условиях анонимности могут использовать для появления детей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Последние материалы
Быстрые рецепты приготовления пасты
Пять полезных свойств ежевики для вашего здоровья
Родившая Павлу Дурову троих детей Ирина Болгар рассказала про отношения с ним
Великобритания выбыла из топ-10 промышленных стран
Жизнь на грани: как Анджелина Джоли справилась с депрессией в молодости
Водители объяснили, почему они возят с собой лимон
Летний гид по SPF: как выбрать и использовать солнцезащитные средства
Топ-5 секретов уютной уютной гостиной
Как правильно извиниться перед кошкой
"АльфаСтрахование" выявило самые опасные дороги Омска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников