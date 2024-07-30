Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, как так получилось, что число его билогических детей достигло сотни.
Павел Дуров написал откровенный пост в социальных сетях, в котором заявляет, что у него могут быть около ста биологических детей.
Миллиардер рассказал, что 15 лет назад друг попросил его сдать сперму, так как они с супругой не могут иметь детей. Он подписал договор о донорстве спермы.
"Моя прошлая благотворительная деятельность помогла более чем сотне пар в 12 странах завести детей", — признался Дуров.
Бизнесмен объяснил, что собирается рассекретить свой ДНК-код, чтобы его биологические дети смогли найти друг друга.
Он отметил, что в одной из клиник ЭКО хранится его замороженная сперма, которую семьи на условиях анонимности могут использовать для появления детей.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.