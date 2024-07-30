Павел Дуров признался, что у него более 100 биологических детей в 12 странах мира

Павел Дуров заявил, что у него сотня биологических детей

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Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, как так получилось, что число его билогических детей достигло сотни.

Фото: https://vk.com/durov by ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman

Павел Дуров написал откровенный пост в социальных сетях, в котором заявляет, что у него могут быть около ста биологических детей.

Миллиардер рассказал, что 15 лет назад друг попросил его сдать сперму, так как они с супругой не могут иметь детей. Он подписал договор о донорстве спермы.

"Моя прошлая благотворительная деятельность помогла более чем сотне пар в 12 странах завести детей", — признался Дуров.

Бизнесмен объяснил, что собирается рассекретить свой ДНК-код, чтобы его биологические дети смогли найти друг друга.

Он отметил, что в одной из клиник ЭКО хранится его замороженная сперма, которую семьи на условиях анонимности могут использовать для появления детей.