Американский рэпер Канье Уэст назвал сумму, за которую она согласится выступить в России.
По информации Telegram-канала Baza, звезда американского рэпа Канье Уэст озвучил сумму своего гонорара за выступление в Москве.
Канье Уэст запросил за свой концерт в столице России 5 миллионов долларов, что в переводе на российскую валюту по нынешнему курсу составляет 432 миллионов рублей.
Концерт знаменитости США в Москве ещё не согласован окончательно. Договор на проведение рэпер подписывать не спешит.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст удивил поклонников решением завершить карьеру после поездки в Россию.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.