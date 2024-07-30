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Стала известна сумма запрошенного Канье Уэстом гонорара за выступление в Москве

Названа сумма гонорара Канье Уэста за концерт в Москве

0:44
Шоу-бизнес

Американский рэпер Канье Уэст назвал сумму, за которую она согласится выступить в России.

Названа сумма гонорара Канье Уэста за концерт в Москве
Фото: https://www.instagram.com/kanye__west_official by Инстаграм Канье Уэста is licensed under public doman

По информации Telegram-канала Baza, звезда американского рэпа Канье Уэст озвучил сумму своего гонорара за выступление в Москве.

Канье Уэст запросил за свой концерт в столице России 5 миллионов долларов, что в переводе на российскую валюту по нынешнему курсу составляет 432 миллионов рублей.

Концерт знаменитости США в Москве ещё не согласован окончательно. Договор на проведение рэпер подписывать не спешит.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст удивил поклонников решением завершить карьеру после поездки в Россию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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