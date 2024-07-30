Стала известна сумма запрошенного Канье Уэстом гонорара за выступление в Москве

Названа сумма гонорара Канье Уэста за концерт в Москве

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский рэпер Канье Уэст назвал сумму, за которую она согласится выступить в России.

Фото: https://www.instagram.com/kanye__west_official by Инстаграм Канье Уэста is licensed under public doman

По информации Telegram-канала Baza, звезда американского рэпа Канье Уэст озвучил сумму своего гонорара за выступление в Москве.

Канье Уэст запросил за свой концерт в столице России 5 миллионов долларов, что в переводе на российскую валюту по нынешнему курсу составляет 432 миллионов рублей.

Концерт знаменитости США в Москве ещё не согласован окончательно. Договор на проведение рэпер подписывать не спешит.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст удивил поклонников решением завершить карьеру после поездки в Россию.