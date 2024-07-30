Актёр Сергей Безруков высказался о роли в сериале "Слово пацана"

Сергей Безруков ответил на вопрос о роли в сериале "Слово пацана"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Сергей Безруков объяснил, согласился ли он сыграть роль в сериале "Слово пацана".

Фото: https://vk.com/bezrukov_public by Вк-аккаунт Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков ответил на вопрос о том, хотел ли бы он получить роль в нашумевшем сериале "Слово пацана".

Актёр провёл аналогию с бандитским сериалом "Бригада". Он подчеркнул, что ему никогда не было интересно играть отрицательные роли. Безруков отметил, что его привлекают герои с меняющимся характером. Артист объяснил, что если бы ему предложили такую роль, он бы согласился.

"Многие почему-то думают, что я не люблю роль Саши Белого, но это совершенно не так. Я никогда не играл просто "плохих" парней, мне всегда была интересная и важна история героя, эволюция персонажа", — написал артист в своём "Инстаграме"*.

Ранее Сергей Безруков показал, как весело проводит время с дочкой Машей на отдыхе.

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