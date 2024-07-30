Курбан Омаров устроил с молодой женой романтическую фотосессию с бельём и лимонами

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров похулиганил с супругой Валерией на фоне белья на верёвках.
Курбан Омаров разместил в "Инстаграме"* серию романтических снимков с 23-летней супругой Валерией в провинциальном стиле.
На кадрах молодожёны позируют на фоне раскиданных лимонов и белоснежных полотнищ с одеждой. Муж и жена запечатлены в освежающих белоснежных нарядах.
"Картина называется "Парочка на миллион", — подписал кадры Курбан.
Ранее молодая жена Курбана Омарова пристыдила певицу Алсу за публичный скандал по поводу развода звезды с бизнесменом Яном Абрамовым.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.