Курбан Омаров устроил с молодой женой романтическую фотосессию с бельём и лимонами

Курбан Омаров поделился романтическими кадрами с молодой женой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров похулиганил с супругой Валерией на фоне белья на верёвках.

Фото: https://www.instagram.com/zimamoscow by Инстаграм Курбана Омарова is licensed under public doman

Курбан Омаров разместил в "Инстаграме"* серию романтических снимков с 23-летней супругой Валерией в провинциальном стиле.

На кадрах молодожёны позируют на фоне раскиданных лимонов и белоснежных полотнищ с одеждой. Муж и жена запечатлены в освежающих белоснежных нарядах.

"Картина называется "Парочка на миллион", — подписал кадры Курбан.

Ранее молодая жена Курбана Омарова пристыдила певицу Алсу за публичный скандал по поводу развода звезды с бизнесменом Яном Абрамовым.

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