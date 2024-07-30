Певица Алсу поблагодарила отмечающего юбилей композитора Игоря Крутого

Певица Алсу выразила благодарность Игорю Крутому

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу посвятила пост знаменитому юбиляру — композитору Игорю Крутому, который отмечает 70-летний юбилей.

Фото: https://www.instagram.com/alsou_a by Инстаграм певицы Алсу is licensed under public doman

Певица Алсу разместила в "Инстаграме"* фото в обнимку с Игорем Крутым.

Исполнительница хита "Зимний сон" рассказала, что именно Игорь Крутой помог помог ей сделать первые шаги в шоу-бизнесе. Она назвала его мудрым, чутким и добрым человеком, которого Бог наградил выдающимся талантом.

"С юбилеем! Хотелось бы пожелать, чтобы в Вашей жизни было поменьше грустных минут, побольше счастья, гармонии и творческих успехов", — написала звезда под снимком с композитором, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Ранее Игорь Николаев поздравил Игоря Крутого с 70-летним юбилеем.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской