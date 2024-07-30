Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы, как хранить приготовленное мясо
Поэт Рыбчинский назвал Аллу Пугачёву "белой вороной", которую хотят очернить
Полезные советы: как найти и использовать скрытую кнопку сигнализации в вашем авто
Как определить тип почвы на участке
Администрация Трампа рассмотрит меры по снижению стоимости доллара
Садальский рассказал о списке актёров, которым были запрещены главные роли в СССР
Ксения Бородина вновь нашла счастье в личной жизни
Почему целлюлит не исчезает: спорт и похудение не всегда эффективны
Пиво, виски и круглосуточный бар включены в райдер певца Глеба Самойлова
Певица Алсу поблагодарила отмечающего юбилей композитора Игоря Крутого

Певица Алсу выразила благодарность Игорю Крутому

0:58
Шоу-бизнес

Певица Алсу посвятила пост знаменитому юбиляру — композитору Игорю Крутому, который отмечает 70-летний юбилей.

Певица Алсу выразила благодарность Игорю Крутому
Фото: https://www.instagram.com/alsou_a by Инстаграм певицы Алсу is licensed under public doman

Певица Алсу разместила в "Инстаграме"* фото в обнимку с Игорем Крутым.

Исполнительница хита "Зимний сон" рассказала, что именно Игорь Крутой помог помог ей сделать первые шаги в шоу-бизнесе. Она назвала его мудрым, чутким и добрым человеком, которого Бог наградил выдающимся талантом.

"С юбилеем! Хотелось бы пожелать, чтобы в Вашей жизни было поменьше грустных минут, побольше счастья, гармонии и творческих успехов", — написала звезда под снимком с композитором, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Ранее Игорь Николаев поздравил Игоря Крутого с 70-летним юбилеем.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Сводка с фронта: генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Последние материалы
Советы, как хранить приготовленное мясо
Поэт Рыбчинский назвал Аллу Пугачёву "белой вороной", которую хотят очернить
Полезные советы: как найти и использовать скрытую кнопку сигнализации в вашем авто
Как определить тип почвы на участке
Администрация Трампа рассмотрит меры по снижению стоимости доллара
Садальский рассказал о списке актёров, которым были запрещены главные роли в СССР
Ксения Бородина вновь нашла счастье в личной жизни
Почему целлюлит не исчезает: спорт и похудение не всегда эффективны
Певица Алсу выразила благодарность Игорю Крутому
Пиво, виски и круглосуточный бар включены в райдер певца Глеба Самойлова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников