Певица Алсу поблагодарила отмечающего юбилей композитора Игоря Крутого

Певица Алсу посвятила пост знаменитому юбиляру — композитору Игорю Крутому, который отмечает 70-летний юбилей.
Певица Алсу разместила в "Инстаграме"* фото в обнимку с Игорем Крутым.
Исполнительница хита "Зимний сон" рассказала, что именно Игорь Крутой помог помог ей сделать первые шаги в шоу-бизнесе. Она назвала его мудрым, чутким и добрым человеком, которого Бог наградил выдающимся талантом.
"С юбилеем! Хотелось бы пожелать, чтобы в Вашей жизни было поменьше грустных минут, побольше счастья, гармонии и творческих успехов", — написала звезда под снимком с композитором, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.
Ранее Игорь Николаев поздравил Игоря Крутого с 70-летним юбилеем.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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