Солист группы Little Big Илья Прусикин* поделился кадрами с танцами с беременной женой, певицей Софьей Таюрской.
Илья Прусикин* опубликовал в "Инстаграме"** зажигательные танцы с беременной супругой Софьей Таюрской. Парочка зажигала на морском побережье.
Подписчиками Прусикина показалось, что живот у Софьи чрезмерно огромный. Они предположили, что звезда ожидает двойню.
Знающие фолловеры объяснили, в чём может быть дело.
"Люди просто не знают, что прикрепление планеты может быть не только на задней стенке", — отметили поклонники звёздной пары.
"К передней у меня, да", — согласилась Таюрская под комментарием подписчицы.
* признан Миюстом РФ иностранным агентом;
** * социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.