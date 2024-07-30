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Беременная жена Ильи Прусикина* Софья Таюрская объяснила, почему её живот такой огромный

Илья Пруксикин* показал кадры с беременной женой Софьей Таюрской

0:55
Шоу-бизнес

Солист группы Little Big Илья Прусикин* поделился кадрами с танцами с беременной женой, певицей Софьей Таюрской.

Илья Пруксикин* показал кадры с беременной женой Софьей Таюрской
Фото: https://www.instagram.com/iliyaprusikin by Инстаграм Ильи Прусикина is licensed under public doman

Илья Прусикин* опубликовал в "Инстаграме"** зажигательные танцы с беременной супругой Софьей Таюрской. Парочка зажигала на морском побережье.

Подписчиками Прусикина показалось, что живот у Софьи чрезмерно огромный. Они предположили, что звезда ожидает двойню.

Знающие фолловеры объяснили, в чём может быть дело.

"Люди просто не знают, что прикрепление планеты может быть не только на задней стенке", — отметили поклонники звёздной пары.

"К передней у меня, да", — согласилась Таюрская под комментарием подписчицы.

* признан Миюстом РФ иностранным агентом;

** * социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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