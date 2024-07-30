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Стало известно, где отдыхает певец Григорий Лепс с 18-летней невестой

Выяснилось, куда уехали отдыхать Григорий Лепс с юной невестой

1:03
Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс рассекретил место, где наслаждается отдыхом с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой.

Выяснилось, куда уехали отдыхать Григорий Лепс с юной невестой
Фото: https://www.instagram.com/gvleps by Инстаграм Григория Лепса is licensed under public doman

Григорий Лепс продолжает делиться курортным контентом в "Инстаграме"*. Народный артист России опубликовал фото на фоне живописных видов.

Кадр сопровождался пояснением о том, что снимок сделан в Бодруме (Турция).

"Отдыхаем", — подписал фото исполнитель хита "Рюмка водки".

Подписчики, ожидающие новых фоток с юной невестой певца, активно комментировали пост Лепса.

"Из Жванецкого: она никогда не увидит его молодым, а он никогда не увидит её старой";

"Я счастливый как никто";

"Бодрум очень красивый, виды — огонь. Отличного настроения вам", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее Григорий Лепс показал, как проводит время с 18-летней невестой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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