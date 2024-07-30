Стало известно, где отдыхает певец Григорий Лепс с 18-летней невестой

Певец Григорий Лепс рассекретил место, где наслаждается отдыхом с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой.
Григорий Лепс продолжает делиться курортным контентом в "Инстаграме"*. Народный артист России опубликовал фото на фоне живописных видов.
Кадр сопровождался пояснением о том, что снимок сделан в Бодруме (Турция).
"Отдыхаем", — подписал фото исполнитель хита "Рюмка водки".
Подписчики, ожидающие новых фоток с юной невестой певца, активно комментировали пост Лепса.
"Из Жванецкого: она никогда не увидит его молодым, а он никогда не увидит её старой";
"Я счастливый как никто";
"Бодрум очень красивый, виды — огонь. Отличного настроения вам", — писали фолловеры под постом артиста.
Ранее Григорий Лепс показал, как проводит время с 18-летней невестой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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