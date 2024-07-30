Стало известно, где отдыхает певец Григорий Лепс с 18-летней невестой

Певец Григорий Лепс рассекретил место, где наслаждается отдыхом с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой.

Григорий Лепс продолжает делиться курортным контентом в "Инстаграме"*. Народный артист России опубликовал фото на фоне живописных видов.

Кадр сопровождался пояснением о том, что снимок сделан в Бодруме (Турция).

Подписчики, ожидающие новых фоток с юной невестой певца, активно комментировали пост Лепса.

"Из Жванецкого: она никогда не увидит его молодым, а он никогда не увидит её старой";

"Я счастливый как никто";

"Бодрум очень красивый, виды — огонь. Отличного настроения вам", — писали фолловеры под постом артиста.