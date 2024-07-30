В Минюсте РФ принято решение о статусе иноагента певицы Аллы Пугачевой

В Минюсте РФ высказались об иноагентстве Пугачёвой

Представитель Минюста РФ прокомментировали перспективу признания народной артистки СССР Аллы Пугачёвой иностранным агентом.

Фото: https://vk.com/allaprimadonna by ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

В Минюсте РФ заявили, что не планируют признавать Аллу Пугачёву иноагентом, так как для этого не имеется никаких оснований.

"В распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей (признание иноагентом)", — заявил замминистра юстиции Олег Свириденко.

Ранее сообщалось, что внук певицы Аллы Пугачёвой и сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков вернулся в Россию из США.

