Представитель Минюста РФ прокомментировали перспективу признания народной артистки СССР Аллы Пугачёвой иностранным агентом.
В Минюсте РФ заявили, что не планируют признавать Аллу Пугачёву иноагентом, так как для этого не имеется никаких оснований.
"В распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей (признание иноагентом)", — заявил замминистра юстиции Олег Свириденко.
Ранее сообщалось, что внук певицы Аллы Пугачёвой и сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков вернулся в Россию из США.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.