Полину Гагарину возмутило удаление её песен с зарубежных стриминговых платформ

Гагарина высказалась об удалении своих песен с зарубежных цифровых площадок

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Певица Полина Гагарина отреагировала на новость о том, что её песни больше нельзя слушать на зарубежных стриминговых платформах.

Фото: https://vk.com/polinagagarina by ВК-аккаунт Полины Гагариной is licensed under public doman

Исполнительница хита "Спектакль окончен" считает несправедливым то, что её композиции исчезли с зарубежных стриминговых платформ: Spotify и Apple Music.

Её постигла участь других патриотических исполнителей — Олега Газманова и Григория Лепса.

"Мне было абсолютно плевать на санкции, пока они не коснулись моей музыки", — выразила своё мнение певица.

Полина Гагарина уверена, что искусство должно вдохновлять. Она сожалеет о том, что людям затруднён доступ к её музыке. Она пообещала ещё сказать своё слово по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина, певец Шаман и другие российские знаменитости лишились своих каналов на YouTube.