Полину Гагарину возмутило удаление её песен с зарубежных стриминговых платформ

Певица Полина Гагарина отреагировала на новость о том, что её песни больше нельзя слушать на зарубежных стриминговых платформах.
Исполнительница хита "Спектакль окончен" считает несправедливым то, что её композиции исчезли с зарубежных стриминговых платформ: Spotify и Apple Music.
Её постигла участь других патриотических исполнителей — Олега Газманова и Григория Лепса.
"Мне было абсолютно плевать на санкции, пока они не коснулись моей музыки", — выразила своё мнение певица.
Полина Гагарина уверена, что искусство должно вдохновлять. Она сожалеет о том, что людям затруднён доступ к её музыке. Она пообещала ещё сказать своё слово по этому поводу.
Ранее сообщалось, что Полина Гагарина, певец Шаман и другие российские знаменитости лишились своих каналов на YouTube.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.