Тимати с мужем главы Wildberries Татьяны Бакальчук пытается вернуть женщину в семью

Рэпер Тимати присоединился к увещеванию главы Wildberries Татьяны Бакальчук, которую призывают вернуться в лоно семьи.
Тимати не прошёл мимо скандальной истории с Wildberries и призвал "вернуть в семью" Татьяну Бакальчук, которая якобы стала жертвой рейдерского захвата.
Артист заявил, что полностью поддерживает мужа Татьяны Владислава Бакальчука, который сидел рядом с Тимати в момент публичного обращения рэпера.
"Я наблюдаю за тем, как люди влезли в чужую семью и под видом романа и бракоразводного процесса просто пытаются отжать бизнес", — заявил Тимати в социальных сетях.
Рэпер обратился к неким личностям, которые, по его словам, задумали рейдерский захват. Он призвал их одуматься и вернуть супругу в семью.
Ранее глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что начинает бракоразводный процесс.
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