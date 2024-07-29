Тимати с мужем главы Wildberries Татьяны Бакальчук пытается вернуть женщину в семью

Рэпер Тимати с мужем главы Wildberries решил вернуть Бакальчук в семью

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Тимати присоединился к увещеванию главы Wildberries Татьяны Бакальчук, которую призывают вернуться в лоно семьи.

Фото: https://vk.com/timatiofficial by ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman

Тимати не прошёл мимо скандальной истории с Wildberries и призвал "вернуть в семью" Татьяну Бакальчук, которая якобы стала жертвой рейдерского захвата.

Артист заявил, что полностью поддерживает мужа Татьяны Владислава Бакальчука, который сидел рядом с Тимати в момент публичного обращения рэпера.

"Я наблюдаю за тем, как люди влезли в чужую семью и под видом романа и бракоразводного процесса просто пытаются отжать бизнес", — заявил Тимати в социальных сетях.

Рэпер обратился к неким личностям, которые, по его словам, задумали рейдерский захват. Он призвал их одуматься и вернуть супругу в семью.

Ранее глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что начинает бракоразводный процесс.