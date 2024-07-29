Актёр Павел Прилучный перечислил достоинства жены Зепюр Брутян

Павел Прилучный объяснил, за что любит Зепюр Брутян

Павел Прилучный рассказал, чем его привлекает нынешняя супруга Зепюр Брутян.

Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman

Павел Прилучный отдыхает с женой и тремя детьми (в том числе и сыном и дочкой от актрисы Агаты Муцениеце), на Мальдивах. Звезда сериала "Мажор" опубликовал в "Инстаграме"* красивое фото супруги.

На снимке виден лишь силуэт Зепюр Брутян на фоне закатного солнца. Она расположилась на краю яхты.

"Моя красивая, заботливая и нежная. Делаешь меня и всех вокруг счастливее", — написал актёр под фото с женой.

Ранее Агата Муцениеце оценила фото с отдыха Прилучного и Зепюр Брутян. Она призвала мужа меньше изображать счастье.

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