Станислав Садальский поддержал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который обеспокоен состоянием российских рек.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" согласен с Губерниевым, который призвал обратить внимание на реки России, прекратив обсуждать качество воды в главной реке Парижа Сене.
"Сколько можно жевать чужое фуфло? А наша Волга? Амур? Река Москва? Будем терпеть и ждать, когда они тоже превратятся в Сену?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла промахи Олимпиады в Париже. Она предположила, что у организаторов Олимпийских игр нет денег на бассейны.
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На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.