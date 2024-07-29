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Садальский высказался о загрязнённой реке Сене: "Сколько можно жевать чужое фуфло?"

Садальский посоветовал чистить наши реки, а не радоваться загрязнению Сены

0:55
Шоу-бизнес

Станислав Садальский поддержал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который обеспокоен состоянием российских рек.

Садальский посоветовал чистить наши реки, а не радоваться загрязнению Сены
Фото: flickr.com by esoloviev, CC BY-SA 2.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" согласен с Губерниевым, который призвал обратить внимание на реки России, прекратив обсуждать качество воды в главной реке Парижа Сене.

"Сколько можно жевать чужое фуфло? А наша Волга? Амур? Река Москва? Будем терпеть и ждать, когда они тоже превратятся в Сену?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла промахи Олимпиады в Париже. Она предположила, что у организаторов Олимпийских игр нет денег на бассейны.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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