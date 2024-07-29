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Певец Денис Клявер показал красавицу жену в честь 14-летия со дня свадьбы: "Любовь моя"

Денис Клявер похвастался красавицей женой в день агатовой свадьбы

1:06
Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер трогательно высказался о супруге, с которой прожил в браке 14 лет.

Денис Клявер похвастался красавицей женой в день агатовой свадьбы
Фото: https://www.instagram.com/denisklyaver by Инстаграм Дениса Клявера is licensed under public doman

Денис Клявер опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с женой Ириной Федотовой.

"С агатовой свадьбой нас. Любовь моя. Безграничное счастье из года в год становится роднее и ближе, ценить каждый момент, прожитый вместе", — написал артист под романтической фотографией певец.

Сопроводил исполнитель фото песней группы "Чай вдвоём" "Белое платье".

У Дениса Клявера трое детей: Тимофей от брака с танцовщицей Юлией, дочь Эвелин от певицы Евы Польны и Даниэль от нынешней жены Ирины.

С супругой артист познакомился в банке, когда она консультировала его по вопросам инвестиций. Клявер влюбился в красавицу с первого взгляда.

Ранее кареглазый певец Денис Клявер показал своего голубоглазого сына.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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