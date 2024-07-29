Игорь Николаев поздравил Игоря Крутого с 70-летним юбилеем: "Этот день настал"

Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал пост в честь 70-летнего юбилея именитого коллеги Игоря Крутого.
Игорь Николаев разместил в "Инстаграме"* серию снимков в компании Игоря Крутого, которому 29 июля исполнилось 70 лет.
"Дорогой мой друг Игорь! Этот день настал, день твоего 70-летия, день, когда на тебя обрушится миллион поздравлений и красивых искренних слов!" — написал исполнитель хита "Выпьем за любовь".
Николаев пожелал коллеге творческих достижений, долголетия, счастья и здоровья.
Ранее 90-летняя мать Игоря Крутого поздравила наследника с 70-летним юбилеем.
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