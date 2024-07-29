Игорь Николаев поздравил Игоря Крутого с 70-летним юбилеем: "Этот день настал"

Игорь Николаев обратился к юбиляру Игорю Крутому: "Этот день настал"

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Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал пост в честь 70-летнего юбилея именитого коллеги Игоря Крутого.

Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music by Инстаграм Игоря Николаева is licensed under public doman

Игорь Николаев разместил в "Инстаграме"* серию снимков в компании Игоря Крутого, которому 29 июля исполнилось 70 лет.

"Дорогой мой друг Игорь! Этот день настал, день твоего 70-летия, день, когда на тебя обрушится миллион поздравлений и красивых искренних слов!" — написал исполнитель хита "Выпьем за любовь".

Николаев пожелал коллеге творческих достижений, долголетия, счастья и здоровья.

Ранее 90-летняя мать Игоря Крутого поздравила наследника с 70-летним юбилеем.

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