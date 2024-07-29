Глюкоза отвечает Фадееву: "Оставьте мои песни и займитесь новыми проектами"

Глюкоза и Фадеев: конфликт из-за прав на песни продолжается

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Глюкоза, чье настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова, ответила на намерение продюсера Максима Фадеева отобрать её хиты. В своем Telegram-канале Глюкоза призвала Фадеева сосредоточиться на новых проектах и прекратить попытки блокировать её выступления. Артистка напомнила, что в 2007 году Фадеев передал ей права на публичное исполнение более 20 песен без ограничения сроков, а также предоставил бессрочную неисключительную лицензию на использование товарного знака. Все эти права Глюкоза и её муж приобрели за $600 тыс.

Фото: Openverse by Michail Popov, CC BY-SA 3.0

После изменения законодательства по авторским правам в 2008 году, Глюкоза продолжала исполнять свои песни на телевидении без проблем до начала 2023 года. В этом году Фадеев начал использовать нововведения в законе, чтобы блокировать её выступления, требуя от телеканалов дополнительного согласования прав.

Осенью 2023 года представитель Фадеева предложил Глюкозе перечислять 25% доходов, чтобы избежать проблем с правами. Певица выразила сожаление по поводу текущих проблем, подчеркнув, что их сотрудничество было плодотворным и она и её семья были к Фадееву крайне добры и щедры.