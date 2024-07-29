Дочь Полины Гагариной отказалась есть приготовленную отцом еду: "Это брандахлыст какой-то"

Семилетняя дочка певицы Полины Гагариной не оценила кулинарные старания отца, фотографа Дмитрия Исхакого.
Дочка Полины Гагариной Мия отказалась есть стряпню отца. Дмитрий Исхаков приготовил наследнице суп сомнительного вида. В прозрачном бульоне плавали лишь три колечка огурца. Видео фотограф опубликовал в "Инстаграме"*.
"Это брандахлыст какой-то", — заявила девочка, отодвигая тарелку.
Отец поинтересовался у дочери, что означает слово брандахлыст.
Девочка объяснила, что брандахлыстом на Руси называли жидкий плохой суп, а позже стали именовать пустого недалёкого человека.
Ранее Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней.
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