Дочь Полины Гагариной отказалась есть приготовленную отцом еду: "Это брандахлыст какой-то"

Дочь Полины Гагариной раскритиковала стряпню отца

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семилетняя дочка певицы Полины Гагариной не оценила кулинарные старания отца, фотографа Дмитрия Исхакого.

Фото: https://www.instagram.com/isxakov by Инстаграм Дмитрия Исхакова is licensed under public doman

Дочка Полины Гагариной Мия отказалась есть стряпню отца. Дмитрий Исхаков приготовил наследнице суп сомнительного вида. В прозрачном бульоне плавали лишь три колечка огурца. Видео фотограф опубликовал в "Инстаграме"*.

"Это брандахлыст какой-то", — заявила девочка, отодвигая тарелку.

Отец поинтересовался у дочери, что означает слово брандахлыст.

Девочка объяснила, что брандахлыстом на Руси называли жидкий плохой суп, а позже стали именовать пустого недалёкого человека.

Ранее Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней.

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