Полина Гагарина реагирует на блокировку её музыки и обещает "сказать своё слово"

Полина Гагарина о санкциях: "Никто не имеет права запрещать музыку"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и актриса Полина Гагарина, известная по таким проектам, как "Летучий корабль" и "Красные линии", столкнулась с последствиями санкций, введенных против российской музыки. В результате нового пакета санкций от Евросоюза её песни, как и творчество Григория Лепса, Олега Газманова, Shaman и группы "Любэ", исчезли из Spotify. Кроме того, YouTube заблокировал каналы нескольких популярных российских артистов, включая Гагарину.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Полина Гагарина выразила свое возмущение тем, что санкции затронули её музыку. Она подчеркнула, что музыка, как искусство, предназначена для исцеления и вдохновения, и заявила, что никто не имеет права запрещать её. Певица пообещала высказаться на эту тему и поблагодарила зрителей за поддержку на недавнем концерте в "Лужниках". Также она поделилась фотографиями из своего отпуска.