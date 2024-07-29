Полина Гагарина реагирует на блокировку её музыки и обещает "сказать своё слово"

Певица и актриса Полина Гагарина, известная по таким проектам, как "Летучий корабль" и "Красные линии", столкнулась с последствиями санкций, введенных против российской музыки. В результате нового пакета санкций от Евросоюза её песни, как и творчество Григория Лепса, Олега Газманова, Shaman и группы "Любэ", исчезли из Spotify. Кроме того, YouTube заблокировал каналы нескольких популярных российских артистов, включая Гагарину.
Полина Гагарина выразила свое возмущение тем, что санкции затронули её музыку. Она подчеркнула, что музыка, как искусство, предназначена для исцеления и вдохновения, и заявила, что никто не имеет права запрещать её. Певица пообещала высказаться на эту тему и поблагодарила зрителей за поддержку на недавнем концерте в "Лужниках". Также она поделилась фотографиями из своего отпуска.
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