Как Анна Хилькевич справилась с кризисом в отношениях и готовится стать мамой в третий раз

Анна Хилькевич о кризисе в браке и ожидании третьего ребенка

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и ведущая Анна Хилькевич, счастливо состоящая в браке с бизнесменом Артуром Волковым, ожидает появления третьего ребенка. Этот брак стал для звезды сериала "Универ. Новая общага" вторым по счету. В семье уже растут две дочери — 8-летняя Арианна и 5-летняя Мария. Несмотря на кажущуюся гармонию, Анна недавно призналась, что несколько лет назад их отношения переживали серьезный кризис. Тогда супруги даже рассматривали возможность развода.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Анны Хилькевич @annakhilkevich

Актриса отметила, что кризис закончился два года назад, и сейчас они стараются оставить трудности позади. В недавнем посте Анна сообщила, что находится на 34-й неделе беременности, и хотя предполагаемая дата родов назначена на 16 сентября, она сомневается в точности этого срока.