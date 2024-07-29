Как Анна Хилькевич справилась с кризисом в отношениях и готовится стать мамой в третий раз

Российская актриса и ведущая Анна Хилькевич, счастливо состоящая в браке с бизнесменом Артуром Волковым, ожидает появления третьего ребенка. Этот брак стал для звезды сериала "Универ. Новая общага" вторым по счету. В семье уже растут две дочери — 8-летняя Арианна и 5-летняя Мария. Несмотря на кажущуюся гармонию, Анна недавно призналась, что несколько лет назад их отношения переживали серьезный кризис. Тогда супруги даже рассматривали возможность развода.
Актриса отметила, что кризис закончился два года назад, и сейчас они стараются оставить трудности позади. В недавнем посте Анна сообщила, что находится на 34-й неделе беременности, и хотя предполагаемая дата родов назначена на 16 сентября, она сомневается в точности этого срока.
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