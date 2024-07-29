Певица Дженнифер Лопес показала красавца сына: "Всё мое сердце"

Актриса и певица латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес наглядно показала, как подросли её дети.
Дженнифер Лопес разместила в "Инстаграме"* кадры с сыном Максом, который по росту перегнал мать. Она сравнила детские фото наследника с тем, как он выглядит сейчас.
"Всё мое сердце", — подписал под фотографиями Лопес.
Подписчики звезды остались в восторге от такого семейного контента.
"Лучшие дети, лучшая мама";
"Когда они так быстро выросли?";
"Они выглядят такими взрослыми", — писали фолловеры под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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