Певица Дженнифер Лопес показала красавца сына: "Всё мое сердце"

Дженнифер Лопес похвасталась подросшим сыном

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес наглядно показала, как подросли её дети.

Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman

Дженнифер Лопес разместила в "Инстаграме"* кадры с сыном Максом, который по росту перегнал мать. Она сравнила детские фото наследника с тем, как он выглядит сейчас.

"Всё мое сердце", — подписал под фотографиями Лопес.

Подписчики звезды остались в восторге от такого семейного контента.

"Лучшие дети, лучшая мама"; "Когда они так быстро выросли?"; "Они выглядят такими взрослыми", — писали фолловеры под постом звезды.

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