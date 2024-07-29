Певица Дженнифер Лопес показала красавца сына: "Всё мое сердце"

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Дженнифер Лопес похвасталась подросшим сыном

0:45
Шоу-бизнес

Актриса и певица латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес наглядно показала, как подросли её дети.

Дженнифер Лопес похвасталась подросшим сыном
Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman

Дженнифер Лопес разместила в "Инстаграме"* кадры с сыном Максом, который по росту перегнал мать. Она сравнила детские фото наследника с тем, как он выглядит сейчас.

"Всё мое сердце", — подписал под фотографиями Лопес.

Подписчики звезды остались в восторге от такого семейного контента.

"Лучшие дети, лучшая мама";

"Когда они так быстро выросли?";

"Они выглядят такими взрослыми", — писали фолловеры под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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