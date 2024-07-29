"Мы знаем, кто за этим стоит": менеджер Глеба Самойлова раскрыл причину неадекватного поведения артиста в Красноярске

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Менеджер Глеба Самойлова заявил, что артист несколько лет ведёт здоровый образ жизни

Шоу-бизнес

Менеджер сооснователя рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова Дмитрий Хакимов опроверг информацию о том, что артист появился на сцене в Красноярске в нетрезвом виде.

Менеджер Глеба Самойлова заявил, что артист несколько лет ведёт здоровый образ жизни
Фото: youtube.com by канал KIRIESHKI, PDM

Хакимов подчеркнул, что артист находится в своей лучшей форме за 16 лет их совместной работы — он не пьёт, ведёт здоровый образ и сидит на диетах.

"То, что там, — это компиляция из нескольких странных видео, не более чем подлог, и это общая концепция нашего конкурента", — объяснил Хакимов в беседе с Ura.ru.

Менеджер артиста заверил, что вся команда в курсе, кто распространяет про Самойлова негативную информацию.

В Telegram-канале Mash накануне появилось сообщение, что солист "Агаты Кристи" не смог до конца исполнить композицию во время фестиваля "Небофест" в Красноярске. Писали, что он отдал микрофон гитаристу, который допел песню.

Ранее певица Алла Пугачёва ответила на вопрос, собирается ли выходить на сцену в Юрмале.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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