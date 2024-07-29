90-летняя мать поздравила Игоря Крутого с днём рождения: "А ничего, что мне сегодня 70"

Мама Игоря Крутого записала видеообращение сыну в честь 70-летнего юбилея певца и композитора.
90-летняя родительница Игоря Крутого записала в "Инстаграме"* поздравление 70-летнему сыну. Женщина отметила, что гордится успехами и достижениями наследника.
Она уверена, что многим людям и за несколько жизней не сделать столько, сколько сделал её сын. Она призвала его любить детей, напомнив о том, что они наше продолжение.
Игорь Крутой подчеркнул, что не все могут похвастаться матерями, способными поздравить с юбилеем 70-летних наследников.
"А ничего, что мне сегодня 70 и с этой "кругленькой" датой меня поздравляет мама", — написал композитор под кадрами.
Подписчики Крутого были поражены тем, какая моложавая и мудрая у него мама.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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