90-летняя мать поздравила Игоря Крутого с днём рождения: "А ничего, что мне сегодня 70"

90-летняя мать обратилась к Игорю Крутому в день его рождения

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама Игоря Крутого записала видеообращение сыну в честь 70-летнего юбилея певца и композитора.

Фото: https://www.instagram.com/igorkrutoy65 by Инстаграм Игоря Крутого is licensed under public doman

90-летняя родительница Игоря Крутого записала в "Инстаграме"* поздравление 70-летнему сыну. Женщина отметила, что гордится успехами и достижениями наследника.

Она уверена, что многим людям и за несколько жизней не сделать столько, сколько сделал её сын. Она призвала его любить детей, напомнив о том, что они наше продолжение.

Игорь Крутой подчеркнул, что не все могут похвастаться матерями, способными поздравить с юбилеем 70-летних наследников.

"А ничего, что мне сегодня 70 и с этой "кругленькой" датой меня поздравляет мама", — написал композитор под кадрами.

Подписчики Крутого были поражены тем, какая моложавая и мудрая у него мама.

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