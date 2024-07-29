Под руку с мужем и в широкой шляпе: Алла Пугачёва рассказала, собирается ли выйти на сцену в Юрмале

Народная артистка СССР Алла Пугачёва заявила, что, возможно, выйдет на сцену и споёт на музыкальном фестивале "Рандеву" в Юрмале. Её слова приводит Telegram-канал "Самые СЛИВки".
Журналистам удалось поймать исполнительницу в тот момент, когда она шла под руку с мужем, юмористом Максимом Галкиным*. Корреспондент решил уточнить, чьё выступление ждёт сама артистка.
Алла Пугачёва коротко отметила, что хочет посмотреть на Лайму Вайкуле. При этом мужчина отметил, что и её выступления ждут очень многие. Он выразил уверенность, что она сможет выйти на сцену с мужем или подругой.
"Может быть", — заявила певица.
Алла Пугачёва находится в Юрмале, где 26 июля стартовал музыкальный фестиваль "Рандеву", который в Сети уже охарактеризовали как русофобский.
Ранее стало известно, что юморист Максим Галкин* вышел на сцену в Юрмале и исполнил песню на латышском языке.
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