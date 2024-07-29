"Перешёл с украинской мовы на латышскую": Галкин* выступил в Юрмале

Юморист Максим Галкин* (внесён в реестр иноагентов на территории РФ) выступил на сцене с песней на латышском языке. Видео опубликовано в Telegram-канале телеведущей Олеси Лосевой.
Комик приехал на мероприятие, организованное латвийской певицей Лаймой Вайкуле, в сопровождении супруги, народной артистки СССР Аллы Пугачёвой.
Телеведущая напомнила, что ещё недавно в Сети появились ролики со свадьбы украинцев в Италии, где юморист выступал на украинском языке.
Неизвестно, собирается ли выходить на сцену Алла Пугачёва, но СМИ писали, что только благодаря её имени на афише организаторам удалось продать большую часть билетов.
Ранее певица Глюкоза призвала Максим Фадеева остановиться.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.