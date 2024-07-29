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"Перешёл с украинской мовы на латышскую": Галкин* выступил в Юрмале

Юморист Максим Галкин* выступил на фестивале "Рандеву" на латышском языке

0:52
Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* (внесён в реестр иноагентов на территории РФ) выступил на сцене с песней на латышском языке. Видео опубликовано в Telegram-канале телеведущей Олеси Лосевой.

Юморист Максим Галкин* выступил на фестивале "Рандеву" на латышском языке
Фото: Telegram by личный аккаунт Олеси Лосевой в Telegram, PDM

Комик приехал на мероприятие, организованное латвийской певицей Лаймой Вайкуле, в сопровождении супруги, народной артистки СССР Аллы Пугачёвой.

Телеведущая напомнила, что ещё недавно в Сети появились ролики со свадьбы украинцев в Италии, где юморист выступал на украинском языке.

Неизвестно, собирается ли выходить на сцену Алла Пугачёва, но СМИ писали, что только благодаря её имени на афише организаторам удалось продать большую часть билетов.

Ранее певица Глюкоза призвала Максим Фадеева остановиться.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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