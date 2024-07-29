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Певица Глюкоза раскрыла, сколько заплатила Максиму Фадееву за псевдоним и песни, и призвала его остановиться

Певица Глюкоза заявила, что заплатила Максиму Фадееву 60 млн рублей за песни

1:29
Шоу-бизнес

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, в ответ на желание музыкального продюсера Максима Фадеева отобрать её хиты напомнила, что заплатила ему 60 млн рублей. Её слова приводит журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

Певица Глюкоза заявила, что заплатила Максиму Фадееву 60 млн рублей за песни
Фото: youtube.com by канал РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, PDM

Глюкоза рассказала, что в 2007 году они подписали договор, согласно которому артистка получила права публичного исполнения более 20 песен на бессрочной основе. Также компания "Монолит", связанная с продюсером, выдала неисключительную лицензию на использование товарного знака "Глюкоза" тоже без ограничений по срокам.

В 2008 году в законодательстве произошли изменениям, которые коснулись авторских прав в смежных по правам объектах. Именно этой коллизией и пользуется последние годы Фадеев.

В итоге в 2023 году с артисткой связался представитель Максима Фадеева и заявил, что продюсер хочет получать 25% доходов, чтобы избежать "проблем" с правами исполнения на ТВ.  Отказавшаяся Глюкоза столкнулась с различными ограничениями со стороны бывшего продюсера.

В заключение она выразила надежду, что он сможет остановиться и сконцентрируется на новых проектах.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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