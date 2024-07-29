Известная в мире певица нидерландского происхождения Си Си Кетч (C.C. Catch) в беседе с "Известиями" заявила об отсутствии глубины и магии в современных композициях.
Она отметила, что поп-музыка настоящего времени — это просто толпа людей, которые что-то делают.
"Музыка 80-х была глубже, это было что-то особенное. В ней была своя магия. Вероятно, поэтому мы слушаем её уже столько лет. И я чувствую, что многие сегодняшние артисты ничего этого не имеют. Сейчас это ощущается слишком поверхностным", — отметила Си Си Кетч.
Исполнительница заявила, что её главный секрет кроется в способности "чувствовать себя собой и впитывать счастье из окружающих вещей".
Также она подчеркнула, что в России всегда чувствовала себя как дома, поэтому у неё связано с ней много тёплых воспоминаний.
Ранее Павел Прилучный сделал заявление о жене.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.