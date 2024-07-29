Павел Прилучный сделал заявление о жене во время отдыха на Мальдивах

Актёр Павел Прилучный в личном блоге поделился снимком жены, актрисы Зепюр Брутян и отметил, что она делает всех вокруг счастливее.
Артист, женившийся во второй раз в 2022 году, назвал супругу "красивой, заботливой и нежной".
"Делаешь меня и всех вокруг счастливее", — он подписал кадры.
Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян в 2022 году, познакомились возлюбленные на съёмках сериала "В клетке". В апреле 2023 году они стали родителями — у них родился сын Микаэль.
Также Павел Прилучный воспитывает двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию — от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Бывшие супруги до сих пор разрешают многие вопросы в суде — так, актриса добивается алиментов, а актёр требует пересмотреть местожительство наследников.
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