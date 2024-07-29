Подавшая на развод Согдиана сравнила свою ситуацию с историей Алсу и Яна Абрамова

Отменившая развод Согдиана сравнила свою ситуацию с расставанием Алсу и Абрамова

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Согдиана в общении с журналистами на музыкальном фестивале Dream Fest в Баку рассказала, почему передумала разводиться с третьим мужем и сравнила свою ситуацию с историей певицы Алсу.

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова, PDM

В разговоре с Woman.ru, она объяснила, что кризисы случаются у всех пар, но иногда ещё можно что-то исправить. Особенно, это касается тех семей, когда у мужа и жены есть желание идти друг другу навстречу и договариваться.

Сравнивая свой несостоявшийся развод с историей певицы Алсу, Согдиана выразила мнение, что супруги уже вряд ли сойдутся.

"Бывает, что накипает у женщины, переливается чаша терпения и дальше уже не остановить", — отметила она для StarHit.

Певица Согдиана подала на развод с мужем Максимом Жерновым, от которого воспитывает сына Льва, но забрала заявление после примирения с супругом.

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